Мнение: О нищете за роскошным фасадом… В России назревает полная ж***па?

Финансовая ситуация пока ещё выглядит более-менее пристойно для России. Выражаясь словами гаишника из клипа «В Питере — пить!» одной питерской группировки, «Всё нормально, #деньги есть». И нефтяной #экспорт, вопреки потолку приносит рекордную выручку, и Фонд национального благосостояния не пустой. Даже напротив.

Но это внешняя сторона, подобная свежевыкрашенному фасаду старого дома, каких в Питере много. А вот внутри…

Как сообщил Минфин, 13,541 триллиона рублей составил на 1 ноября объем ФНБ. В инвалютном эквиваленте эта сумма была равна 145,2 млрд долл. За месяц размер фонда сократился на 107 млрд руб., но вырос на 5,1 млрд долл. Курсовая разница по активам фонда в валюте и золоте с начала года составила 2,148 трлн руб. — вот вам эффект девальвации. Понятно, почему власти с ней не так чтобы сильно борются.

Теперь — к «нутрянке». Ликвидная часть ФНБ на 1 ноября состояла из 3,67 млрд евро, 280 млрд китайских юаней, 508 тонн золота в обезличенной форме и 262 млн руб. Всего объём ликвидной части на 1 ноября был равен 6,938 трлн руб. или 74,4 млрд долл. Это чуть больше половины всех активов Фонда, но…

…операции с золотом России находятся под санкциями Великобритании и #ЕС. Это означает, что его ликвидность не слишком высока. Из-за санкций для ЦБ РФ закрыт золотой рынок в Лондоне, Швейцария тоже не примет российские слитки, остаются Дубай и Гонконг. При этом транспортировка — тоже квест, поскольку западные транспортные и страховые компании по причине санкций не могут работать с российским золотом. Как максимум, какая-то его часть, едва ли значительная, может быть использована как залог для кредитов в Китае. Но решение о них может быть в первую очередь политическим, и его пока нет. То есть, «в случае чего» золото из хранилищ ЦБ использовать не удастся.

Таким образом, реально ликвидная — ещё не потраченная, не заблокированная и потому доступная для использования — часть ФНБ состоит из 3,67 млрд евро и 280 млрд китайских юаней. При нынешних курсах евро и юаня это составит только 3,86 трлн руб. Это чуть больше, чем ожидаемый в текущем году бюджетный дефицит. И если по-честному, денег может не хватить даже на следующий год.

Если только не отправить #рубль в свободное падение…

Говоря простым языком, полная ж***па?

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