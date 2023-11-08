 

Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир

08.11.2023, 5:30, Разное
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В Букингемском дворце вновь
неспокойно. Вскрылись скандальные детали взаимоотношений между членами
королевской семьи. Оказалось, что перед бракосочетанием младшего внука королевы
Елизаветы II, произошел скандал между братьями. Что же не поделили Гарри и Уильям
на самом деле?

Воспоминаниями о подготовке к своей
свадьбе поделился герцог Сассекский в книге Spare (с англ. “запасной”, — Прим. ред.).
Он рассказал, что Уильям разозлился вовсе не из-за негативного отношения к
избраннице брата. Озвученные в мемуарах детали свадебного скандала прогремели
на весь мир. Оказывается, братья повздорили из-за бороды. Точнее – возможности
ее не сбривать.

“Некоторые считали, что борода
является явным нарушением протокола и устоявшихся норм, тем более, что я женился
в армейской форме”, – писал Гарри.

По мнению младшего брата, старший
завидовал его свободе и возможности отойти от протокола. Уильям после армейской
службы вернулся во дворец, имея роскошную бороду. Елизавета II настояла, чтобы
ее старший внук избавился от растительности на лице. Принц не смог ей перечить.
Гарри же сумел найти подход к бабушке и уговорил ее разрешить отойти от
протокола в части бороды. Именно поэтому на свадьбе с Меган Маркл Гарри
предстал с густой бородой золотого цвета.

Отметим, что о скандалах в
королевской семье и конфронтации между братьями стало известно после откровений
Гарри. Он же и рассказал общественности, что королевская семья не одобрила
выбор спутницы жизни. Более того, между наследниками престола произошла драка.

Причиной стали откровения младшего брата в интервью. Гарри рассказал на
публике, что Меган Маркл не раз становилась объектом идеологической травли со стороны
членов королевской семьи. Напомним, среди предков знаменитости были люди с темным
цветом кожи.


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