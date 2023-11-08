Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

Первая любовь, первый поцелуй, первые

романтические впечатления и неминуемые разочарования. Все эти воспоминания

остаются с человеком на протяжении всей жизни. Их бережно хранят и озвучивают с

особой нежностью в голосе. Популярная актриса Марина Александрова не стала

исключением. Она запомнила все, что произошло с ней в детстве и юношестве.

Оказалось, что первый поцелуй

произошел на спор. Марина Александрова разоткровенничалась на своей странице в

социальных сетях, вспомнив события давно минувших лет.

“Первая влюбленность, а потом и

поцелуй произошел в антракте детского кукольного спектакля, мне было шесть, ему

шесть с половиной и я поцеловала его на спор, а то Аленка смогла, а я нет”, — написала актриса.

Марина Александрова также вспомнила,

что фильмы и театральные постановки, просмотренные в юности, сформировали некий

образ желанного мужчины. Юная девушка была под впечатлением от “плохих” парней.

Это и Микки Рурк, и Мэтт Дэймон, и Леонардо ДиКаприо. Сейчас же актриса, по

собственному признанию, постоянно испытывает чувство влюбленности. Правда

объектами ее внимания являются окружающие вещи, привычные явления и возможность

обнимать дочку.

Отметим, что сейчас Марина

Александрова является одной из самых востребованных актрис современного кино и

театра. 41-летняя женщина имеет в творческом багаже десятки ролей. Она

пробовала себя в озвучивании и дубляже. О личной жизни старается не

распространяться, но и не скрывает счастья материнства. В 2012 году вышла замуж

за режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает двух детей: сына Андрея и дочь

Екатерину.