 

Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

08.11.2023, 4:20, Разное
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Первая любовь, первый поцелуй, первые
романтические впечатления и неминуемые разочарования. Все эти воспоминания
остаются с человеком на протяжении всей жизни. Их бережно хранят и озвучивают с
особой нежностью в голосе. Популярная актриса Марина Александрова не стала
исключением. Она запомнила все, что произошло с ней в детстве и юношестве.

Оказалось, что первый поцелуй
произошел на спор. Марина Александрова разоткровенничалась на своей странице в
социальных сетях, вспомнив события давно минувших лет.

“Первая влюбленность, а потом и
поцелуй произошел в антракте детского кукольного спектакля, мне было шесть, ему
шесть с половиной и я поцеловала его на спор, а то Аленка смогла, а я нет”, — написала актриса.

Марина Александрова также вспомнила,
что фильмы и театральные постановки, просмотренные в юности, сформировали некий
образ желанного мужчины. Юная девушка была под впечатлением от “плохих” парней.
Это и Микки Рурк, и Мэтт Дэймон, и Леонардо ДиКаприо. Сейчас же актриса, по
собственному признанию, постоянно испытывает чувство влюбленности. Правда
объектами ее внимания являются окружающие вещи, привычные явления и возможность
обнимать дочку.

Отметим, что сейчас Марина
Александрова является одной из самых востребованных актрис современного кино и
театра. 41-летняя женщина имеет в творческом багаже десятки ролей. Она
пробовала себя в озвучивании и дубляже. О личной жизни старается не
распространяться, но и не скрывает счастья материнства. В 2012 году вышла замуж
за режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает двух детей: сына Андрея и дочь
Екатерину.


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