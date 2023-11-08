Ученые из США утверждают, что оптимальный размер мужского полового члена составляет 13,1 см

Согласно недавнему исследованию, проведенному учеными США, был определен оптимальный размер мужского полового члена, составляющий 13,1 см. Данное исследование, основанное на обширной выборке и анализе данных, имеет важное значение в понимании телесных аспектов человеческой сексуальности.

В прошлом существовало множество представлений и мифов о том, какой должен быть “идеальный” размер полового члена. Однако, благодаря этому исследованию, у нас появилась научно обоснованная информация, которая поможет снять сомнения и стереотипы, связанные с размерами мужского органа.

Важно отметить, что размер полового члена имеет различное значение как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин это может быть связано с самооценкой и уверенностью в своей сексуальности. Для женщин же важны другие аспекты сексуальной активности, такие как эмоциональная связь с партнером, умение общаться и воспринимать сексуальные сигналы.