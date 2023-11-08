 

Ученые из США утверждают, что оптимальный размер мужского полового члена составляет 13,1 см

08.11.2023, 3:45, Разное
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Согласно недавнему исследованию, проведенному учеными США, был определен оптимальный размер мужского полового члена, составляющий 13,1 см. Данное исследование, основанное на обширной выборке и анализе данных, имеет важное значение в понимании телесных аспектов человеческой сексуальности.

В прошлом существовало множество представлений и мифов о том, какой должен быть “идеальный” размер полового члена. Однако, благодаря этому исследованию, у нас появилась научно обоснованная информация, которая поможет снять сомнения и стереотипы, связанные с размерами мужского органа.

Важно отметить, что размер полового члена имеет различное значение как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин это может быть связано с самооценкой и уверенностью в своей сексуальности. Для женщин же важны другие аспекты сексуальной активности, такие как эмоциональная связь с партнером, умение общаться и воспринимать сексуальные сигналы.


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