Приморская ость признана не пригодной для производства целлюлозы

Приморский мискантус, волнующий многие научные исследования, оказался не таким продуктивным, каким его себе представляли. Множество ученых и специалистов предполагали, что этот вид травы будет идеальным источником для получения целлюлозы, необходимой для различных промышленных процессов. Однако, последние исследования показали, что его производительность значительно ниже ожидаемой.

Целлюлоза, важный компонент в производстве бумаги, тканей и других изделий, всегда имела высокую стоимость и требовала больших затрат. Поэтому в поисках более доступного и эффективного растения для получения этого важного вещества, исследователи обратили свое внимание на приморский мискантус. Растущий в прибрежных зонах и приспособленный к различным климатическим условиям, он представлял собой привлекательную альтернативу.

Ожидания были велики. Надежда на то, что приморский мискантус станет надежным и устойчивым источником целлюлозы, вдохновляла ученых на новые исследования. Однако, в ходе серии экспериментов было установлено, что производительность этого вида травы значительно ниже, чем у других культурных растений, используемых для этой цели.