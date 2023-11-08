 

Приморская ость признана не пригодной для производства целлюлозы

08.11.2023, 3:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Приморский мискантус, волнующий многие научные исследования, оказался не таким продуктивным, каким его себе представляли. Множество ученых и специалистов предполагали, что этот вид травы будет идеальным источником для получения целлюлозы, необходимой для различных промышленных процессов. Однако, последние исследования показали, что его производительность значительно ниже ожидаемой.

Целлюлоза, важный компонент в производстве бумаги, тканей и других изделий, всегда имела высокую стоимость и требовала больших затрат. Поэтому в поисках более доступного и эффективного растения для получения этого важного вещества, исследователи обратили свое внимание на приморский мискантус. Растущий в прибрежных зонах и приспособленный к различным климатическим условиям, он представлял собой привлекательную альтернативу.

Ожидания были велики. Надежда на то, что приморский мискантус станет надежным и устойчивым источником целлюлозы, вдохновляла ученых на новые исследования. Однако, в ходе серии экспериментов было установлено, что производительность этого вида травы значительно ниже, чем у других культурных растений, используемых для этой цели.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Аналитик Ульянов заявил, что доступ приложений к микрофону может быть опасен

08.11 / ТОП-5 рисков в пластических операциях

08.11 / Мнение: О сенсационной (фейковой) отставке Залужного… «Зрада» началась?

08.11 / Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени – вот что это

08.11 / Психолог объяснила эффект замедления времени в критически опасный для жизни момент

08.11 / Мнение: О нищете за роскошным фасадом… В России назревает полная ж***па?

08.11 / Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир

08.11 / Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

08.11 / В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений

08.11 / Ученые из США утверждают, что оптимальный размер мужского полового члена составляет 13,1 см

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика