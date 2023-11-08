 

До слез обидно: потерявший важное Костомаров взвыл на глазах у всех

08.11.2023, 3:10, Разное
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Зимой этого года популярный артист столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В январе он попал в больницу с пневмонией. Однако болезнь стремительно развивалась и начал развиваться сепсис. Для того, чтобы спасти Романа Костомарова, врачам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук.

Сейчас Роман Костомаров учится жить в новых реалиях. Стоит отметить, что у него это отлично получается. Он уже может плавать, писать с протезом на руке, а летом он даже смог выйти на лед. Правда, пока что он делает это в кроссовках. Однако спортсмен убежден, что в будущем он вновь сможет кататься на коньках. Как сообщает RT, олимпийский чемпион намерен приложить максимум усилий для того, чтобы вновь ощутить скольжение по льду.

Более того, помимо обычных тренировок в зале, Роман Костомаров даже ходит на бокс. По данным телеканала “360”, в этом сложном виде спорта олимпийский чемпион борется без протезов на руках. По мнению спортсмена, такие тренировки укрепляют разные группы мышц, а для него это как никогда актуально.

Однако до конца свыкнуться со своей новой жизнью артисту еще не удалось. Потерявший важное Роман Костомаров взвыл на глазах у всех. В недавнем интервью он пожаловался на чувства, которые ему приходится испытывать.

“Я действительно лишился фактически всего, ноги, руки — это до слез обидно. Трудно заставить себя думать, что все будет хорошо”, – цитирует URA.RU слова Романа Костомарова.

Ранее “Дни.ру” писали, что Роман Костомаров раскрыл в себе еще один талант.


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