Боюсь – Подольская объявила о страхе россиянам

Любая популярная личность – такой же

человек со своими привычками и страхами. Не стала исключением и 41-летняя жена

Владимира Преснякова-младшего. В интервью Пятому каналу она рассказала, чего

именно боится.

Внешность певицы – объект зависти и

поклонников, и коллег. Женщина в свои 41 выглядит лет на 20 – 25 моложе. Чистая

и сияющая кожа, отсутствие морщин и возрастных изменений – не только заслуга

хорошей наследственности. Оказалось, что Наталья Подольская с завидной частотой

посещает косметолога.

“Я люблю

аппаратные процедуры. Мне нравится ухаживать в этом смысле за собой”, — призналась артистка в

интервью.

Жена Преснякова-младшего не забывает

и о домашних процедурах, которые проводит ежедневно. Она призналась, что

никогда не ложится спать с макияжем. Всегда умывается и проводит базовые мероприятия

для ухода за кожей лица и шеи. К новому

веянию в сфере косметологии, а именно детокс-капельницам, женщина относится

неоднозначно. Наталья Подольская объявила о своем страхе россиянам.

“Я боюсь”, — объяснила певица в интервью

нелюбовь к “капельницам красоты”.

Напомним, что о рыжеволосой певице

вся страна узнала после ее участия в “Фабрике звезд-5”. Женщина не смогла

победить, а вместе с Михаилом Веселовым разделила третье место. Через год

певица отправилась на престижный песенный конкурс “Евровидение – 2005”.

Исполнительница представляла Россию с песней “Nobody Hurt No One”. По

итогам проведенного голосования сингл занял лишь 15-е место. Карьера перестала

активно развиваться после бракосочетания с Владимиром Пресняковым-младшим в

2010 году. Сейчас Наталья Подольская вместе с супругом воспитывает сыновей Артемия и Ивана.