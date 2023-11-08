 

Боюсь – Подольская объявила о страхе россиянам

08.11.2023, 3:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Любая популярная личность – такой же
человек со своими привычками и страхами. Не стала исключением и 41-летняя жена
Владимира Преснякова-младшего. В интервью Пятому каналу она рассказала, чего
именно боится.

Внешность певицы – объект зависти и
поклонников, и коллег. Женщина в свои 41 выглядит лет на 20 – 25 моложе. Чистая
и сияющая кожа, отсутствие морщин и возрастных изменений – не только заслуга
хорошей наследственности. Оказалось, что Наталья Подольская с завидной частотой
посещает косметолога.

“Я люблю
аппаратные процедуры. Мне нравится ухаживать в этом смысле за собой”, — призналась артистка в
интервью.

Жена Преснякова-младшего не забывает
и о домашних процедурах, которые проводит ежедневно. Она призналась, что
никогда не ложится спать с макияжем. Всегда умывается и проводит базовые мероприятия
для ухода за кожей лица и шеи. К новому
веянию в сфере косметологии, а именно детокс-капельницам, женщина относится
неоднозначно. Наталья Подольская объявила о своем страхе россиянам.

“Я боюсь”, — объяснила певица в интервью
нелюбовь к “капельницам красоты”.

Напомним, что о рыжеволосой певице
вся страна узнала после ее участия в “Фабрике звезд-5”. Женщина не смогла
победить, а вместе с Михаилом Веселовым разделила третье место. Через год
певица отправилась на престижный песенный конкурс “Евровидение – 2005”.
Исполнительница представляла Россию с песней “Nobody Hurt No One”. По
итогам проведенного голосования сингл занял лишь 15-е место. Карьера перестала
активно развиваться после бракосочетания с Владимиром Пресняковым-младшим в
2010 году. Сейчас Наталья Подольская вместе с супругом воспитывает сыновей Артемия и Ивана.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Аналитик Ульянов заявил, что доступ приложений к микрофону может быть опасен

08.11 / ТОП-5 рисков в пластических операциях

08.11 / Мнение: О сенсационной (фейковой) отставке Залужного… «Зрада» началась?

08.11 / Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени – вот что это

08.11 / Психолог объяснила эффект замедления времени в критически опасный для жизни момент

08.11 / Мнение: О нищете за роскошным фасадом… В России назревает полная ж***па?

08.11 / Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир

08.11 / Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

08.11 / В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений

08.11 / Ученые из США утверждают, что оптимальный размер мужского полового члена составляет 13,1 см

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика