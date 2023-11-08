Боюсь – Подольская объявила о страхе россиянам
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Любая популярная личность – такой же
человек со своими привычками и страхами. Не стала исключением и 41-летняя жена
Владимира Преснякова-младшего. В интервью Пятому каналу она рассказала, чего
именно боится.
Внешность певицы – объект зависти и
поклонников, и коллег. Женщина в свои 41 выглядит лет на 20 – 25 моложе. Чистая
и сияющая кожа, отсутствие морщин и возрастных изменений – не только заслуга
хорошей наследственности. Оказалось, что Наталья Подольская с завидной частотой
посещает косметолога.
“Я люблю
аппаратные процедуры. Мне нравится ухаживать в этом смысле за собой”, — призналась артистка в
интервью.
Жена Преснякова-младшего не забывает
и о домашних процедурах, которые проводит ежедневно. Она призналась, что
никогда не ложится спать с макияжем. Всегда умывается и проводит базовые мероприятия
для ухода за кожей лица и шеи. К новому
веянию в сфере косметологии, а именно детокс-капельницам, женщина относится
неоднозначно. Наталья Подольская объявила о своем страхе россиянам.
“Я боюсь”, — объяснила певица в интервью
нелюбовь к “капельницам красоты”.
Напомним, что о рыжеволосой певице
вся страна узнала после ее участия в “Фабрике звезд-5”. Женщина не смогла
победить, а вместе с Михаилом Веселовым разделила третье место. Через год
певица отправилась на престижный песенный конкурс “Евровидение – 2005”.
Исполнительница представляла Россию с песней “Nobody Hurt No One”. По
итогам проведенного голосования сингл занял лишь 15-е место. Карьера перестала
активно развиваться после бракосочетания с Владимиром Пресняковым-младшим в
2010 году. Сейчас Наталья Подольская вместе с супругом воспитывает сыновей Артемия и Ивана.
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