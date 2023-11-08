 

Ученые обнаружили новейшего нечеловеческого примата из Северной Америки

08.11.2023, 2:35, Разное
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Совершенно удивительное открытие потрясло мировое научное сообщество днями и ночами. В самом сердце Северной Америки учеными был обнаружен ранее неизвестный вид приматов, не поддающийся классификации в рамках человеческого родства. Это открытие стало настоящим прорывом в понимании эволюционного процесса и его наследия для нашей планеты.

Новооткрытый вид приматов получил имя Homo novus. Это настоящая находка для ученых, так как ранние исследования указывают на то, что данная группа существовала чуть более двух миллионов лет назад и внезапно исчезла из ареала обитания. Их приверженность отдаленным регионам и глубоким пещерам горных массивов Северной Америки создавала определенные преграды для ученых, которые долгое время не догадывались о существовании такого уникального вида.

Примитивные черты Homo novus, которые противоречат человеческому типу, вызывают большой интерес исследователей. Кости ископаемых образцов свидетельствуют о присутствии длинных, изогнутых рук с небольшими предплечьями и крупными когтями. Эти анатомические особенности являются несомненным признаком переходного вида между обезьяной и человеком.


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