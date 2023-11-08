 

Рыжие люди по-другому чувствуют боль из-за генетической мутации

08.11.2023, 2:35, Разное
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Рассмотрим уникальную особенность рыжеволосых людей – изменение их восприятия боли, вызванное генетическими мутациями. Несмотря на то, что боль является универсальным ощущением, каждый человек воспринимает ее по-своему. Однако рыжеволосые люди отличаются в этом отношении.

Научное исследование показывает, что у генетических мутаций, связанных с цветом волос, есть связь с изменением болевого порога. Это означает, что рыжеволосые люди чувствуют боль иначе, чем их светловолосые или темноволосые собратья.

Одна из предполагаемых причин этого отличия – уровень пигмента феомеланина. Рыжеволосые люди обладают повышенным содержанием этого пигмента в коже, волосах ии других тканях организма. Исследования показывают, что феомеланин может оказывать влияние на нейрофизиологические процессы, связанные с пропуском болевых сигналов к мозгу.


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