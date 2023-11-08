Знаменитый артист свалился в обморок на сцене после получения повестки

В последнее время многие артисты попадают под прицел комиссариата Российской Федерации. Как известно, несколько месяцев назад популярный блогер Даня Милохин вернулся на родину. Правда, надолго ему не удалось задержаться. Дело в том, что требующие справедливости россияне потребовали призвать звездного парня служить отечеству.

Однако Дане Милохину удалось сбежать до того, как повестка дошла до него. Но если популярный блогер смог хитро удрать обратно за границу, то его коллега по цеху

Xolidayboy

не успел скрыться от официального документа. Известного в России певца в аэропорту Минеральных вод сопровождала не личная охрана, а уполномоченные лица, который прибыли, чтобы вручить парню “письмо счастья”.

Призыв стал по-настоящему шокирующим для начинающего певца. Настолько, что он не смог устоять на ногах. Знаменитый среди молодежи артист свалился в обморок на сцене после получения повестки. Телеканал “360” сообщает, что Xolidayboy во время исполнения музыкальной композиции начал качаться из стороны в сторону, далее уронил микрофон, а потом и сам упал.

Как отмечает “Царьград”, инцидент произошел, когда кумир молодежи гастролировал по Ставропольскому краю. Немногим ранее у Xolidayboy отменили концерт в Москве.