 

Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку

08.11.2023, 0:50, Разное
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Сильная женщина, вероятно, уже плачет
у окна. Такое развитие событий можно предположить после того, как Алла Пугачева
в одиночестве вернулась в Россию. Ее юный супруг Максим Галкин*, внесенный
Минюстом РФ в реестр физических лиц – иноагентов, не сопровождал 74-летнюю жену
в поездке на территорию России.

Официальных заявлений певица,
обрекшая себя на добровольное изгнание, не делала. Предполагается, что женщина
могла вернуться в страну для решения бюрократических вопросов и личного
оформления необходимых документов. Имеется и другая точка зрения. Ясновидящая
Инна Мишина высказала мнение о целях визита Примадонны на родину. Экстрасенс
уверена, что распад семьи неизбежен. В браке Пугачевой и Галкина* поставлена
точка.

“Я вижу судебный процесс. Дети, конечно, останутся с Аллой. Все произойдет по вине Галкина*. Он не смог оценить поступок жены, на который она решилась ради него”, — рассказала ясновидящая интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

Экстрасенс также считает, что после
завершения процедуры развода, Максим Галкин* захочет вернуться в Россию. Алла Борисовна поставила на кон многое: и репутацию, и популярность в России. Отметим, что сейчас
и в Европе, и на Востоке складывается не лучшая ситуация. Безопаснее всего пока
еще мужу Аллы Пугачевой все же вернуться домой – в деревню Грязь.

Напомним, что Максим Галкин* не угодил влиятельным лицам на родине. Юморист лишился работы в России из-за своих взглядов. Сейчас он вместе с
женой и двумя детьми живут в Латвии.

*Включен Минюстом РФ в список
физлиц-иноагентов.


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