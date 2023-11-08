 

Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму “Россия”

08.11.2023, 0:50, Новости дня
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В рамках выставки-форума “Россия” 18 павильонов – резидентов ВДНХ подготовили специальные программы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Музей городского хозяйства Москвы представил 13-метровый макет столицы. С помощью дополненной реальности гости узнают об устройстве подземных инженерных коммуникаций, увидят макет Люберецких очистных сооружений и экипировку спасательных служб.

На выставке в павильоне №31 “Геология” расскажут о научных достижениях в отечественном сельском хозяйстве. Гости узнают о создании уникальных сортов злаков.

В Музее кино представлена экспозиция о развитии российского кинематографа с начала XX века до 1980-х годов. Посетители увидят мемориальную экспозицию “Кабинет Сергея Эйзенштейна”, побывают на выставке, посвященной фильму Алексея Германа “Трудно быть богом”.

В павильоне №13 до 12 апреля работает экспозиция “Россия. Ближе к Востоку”. Представлены произведения из коллекций Государственного музея Востока и его адыгейского филиала. Гости узнают о культурных особенностях народов России.

В павильоне №53 расположился Музей гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) России. Там представлен автомобильный кортеж и сопровождение почетного эскорта.

Тематические программы в рамках выставки-форума “Россия” представят 18 павильонов – резидентов ВДНХ, включая павильон “Атом”, экспозиционный центр Узбекистана и другие объекты.

Выставка-форум “Россия” открылась 4 ноября. Свои стенды представили 89 регионов, а также федеральные министерства, крупные компании и общественные организации. Посетителям продемонстрируют главные достижения в промышленности, спорте, культурной и социальной сферах.


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