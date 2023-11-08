Ученые разработали необычный способ облегчения боли в коленях

Тренировка рук может принести облегчение при боли в колене. Это может показаться неожиданным, поскольку боль в колене обычно связывают с проблемами в суставах и мышцах нижних конечностей. Однако, исследования показывают, что развитие и укрепление мышц рук может сыграть роль в уменьшении боли в колене.

Основной механизм, через который тренировка рук может влиять на боль в колене, связан с распределением нагрузки и улучшением баланса. Когда мышцы рук становятся сильнее и гибче, это может помочь улучшить стабильность и контроль всего тела, в том числе и коленных суставов. Это особенно важно при выполнении физических упражнений, таких как ходьба, бег, подъем по лестнице и прыжки.

Наряду с этим, тренировка рук может способствовать укреплению мышц верхней части тела, что может помочь снизить нагрузку на коленные суставы. Когда мышцы рук становятся сильнее, они могут принять на себя часть нагрузки при выполнении различных движений, освободив тем самым коленные суставы от излишнего напряжения.