Об этом не принято говорить, но хочется знать – топ операций элитных моделей

О том, какие операции пользуются спросом среди элитных моделей, “Дни.ру” спросили известного пластического хирурга, главного врача клиники Art Plastic, доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.

В топе популярности среди элитных моделей операция по увеличению груди. Понятно, почему это так – грудь является важным атрибутом женской фигуры и притягивает взгляды. Для девушек, оказывающих услуги для богатых, привлечение внимания мужчин – это важное задание.

Состоятельные мужчины, которые пользуются услугами сопровождения, обычно предпочитают естественную красоту и стройность у женщин, а не искусственные черты, как у силиконовой куклы. Поэтому элитные модели обычно являются приверженцами груди размером 2-3, такая грудь выглядит максимально естественно. Некоторые из них, у которых грудь слишком выдающаяся, даже делают операцию по уменьшению бюста – редукционную маммопластику. Таким образом, девушки визуально становятся стройнее и получают более изящные черты фигуры.

Модная процедура липофилинг, популярная среди девушек, набирает популярность. Ее суть заключается в пересадке жировых клеток из области избытка в область, которой не хватает объема, с использованием инъекций. Таким образом, можно изменить форму декольте, увеличить объем ягодиц, подчеркнуть мышцы пресса и создать красивую архитектуру мышц рук.

Модные тренды влияют не только на одежду, но и на запросы в пластической хирургии. Именно поэтому многие девушки обращаются к пластическим хирургам с разными запросами, навеянными модными трендами. Поэтому сложно определить, какие операции наиболее популярны среди элитных моделей. Ведь каждая девушка обращается к пластическому хирургу с собственным уникальным запросом.

Одни мечтают о сексуальном прищуре, как у знаменитой модели Беллы Хадид и обращаются за операцией по коррекции формы глаз – “лисьи глазки”. А кто-то обращается за процедурой по удалению комков Биша, которая позволяет получить модные острые скулы, подобные скулам Анджелины Джоли. Еще одна популярная операция – булхорн, помогает получить кукольные губки с ярко выраженной формой верхней губы. Кроме того, булхорн позволяет визуально увеличить объем губ и забыть о постоянных инъекциях гиалуроновой кислоты.

Для достижения наилучших результатов в пластической хирургии, необходимо обращаться только к квалифицированным опытным хирургам, который сможет провести операцию согласно индивидуальным особенностям внешности пациента, ведь истинная цель пластической хирургии заключается не в том, чтобы угнаться за трендами, а в том, чтобы помочь пациенту почувствовать себя более привлекательным, сохраняя при этом их здоровье и индивидуальную привлекательность.