Рупор кремлевской пропаганды: Речь идет уже о реабилитации самого Сталина

Очень странно жить на родине без свободы, но не менее странно представлять себе свободу без родины…

Цензура носит тотальный характер.

Любой, кто критикует специальную военную операцию, может быть объявлен врагом страны.

Мы стоим на пороге волны масштабных репрессий.

Речь идёт уже не о реабилитации жертв сталинизма, а о реабилитации самого Сталина. (с) бывший глава "Новой газеты" иностранный агент Муротов

Пятая колонна ноет, что стало труднее заниматься подрывной деятельностью внутри страны и прежние вольготные времена закончились.

Ну а Сталин в общественном сознании давно уже реабилитирован и большиство населения страны его воспринимает как положительного исторического персонажа. В этом плане надежды десталинизаторов, что старые поколения помнившие Сталина уйдут и о нем забудут – не оправдались. Потому что для человека защищающего Родину хорошо относится к Сталину вполне естественно, для этого даже не обязательно быть коммунистом.

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