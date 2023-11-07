 

“Чувствуете себя человеком?”: Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе

07.11.2023, 22:30, Новости дня
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Сегодня на странице в социальных сетях 47-летней артистки балета появился очередной снимок, на котором она хвастается своей гибкостью. Танцовщица побывала в гостях у российской спортсменки Ляйсан Утяшевой для того, чтобы принять участие в съемках ее шоу “Дерзкая готовка”. В студии Анастасия Волочкова не смогла отказаться от демонстрации знаменитого шпагата и запечатлела себя вместе с женой Павла Воли на кухонном столе.

В подписи к снимку звезда сообщила фолловерам, что не пыталась меряться с гимнасткой растяжкой. Вместо этого они пообщались на тему пройденного жизненного пути. По словам балерины, у нее сложились приятные впечатления от простого человеческого разговора с близким по духу человеком. Однако Анастасия все-таки столкнулась с порцией критики. В комментариях к опубликованному снимку Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе.

Одна из подписчиц поинтересовалась у балерины всея Руси, чувствует ли она себя человеком, когда сидит на шпагате с другой гимнасткой на кухонном столе. Девушка спросила танцовщицу о том, кем же она себя ощущает в остальное время.

Впрочем, Анастасия Волочкова привыкла к подобного рода провокационным вопросам, поэтому оставила без внимания ироничный комментарий подписчицы.


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