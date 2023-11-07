 

Иранские медики назвали специю,снижающую уровень холестерина и количество вшей

07.11.2023, 21:55, Разное
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В последние исследования иранские медики обнаружили удивительные свойства новой приправы, способной снижать холестерин и количество вшей. Этот открытый мир приправы, пропитанный множеством ароматов и вкусов, не только обогащает блюда, но и способен улучшить наше здоровье.

Один из главных компонентов этой приправы – куркума. Ее ярко-желтый окрас говорит о ее высоком содержании куркумина, активного вещества, которое известно своими противовоспалительными свойствами. Оказывается, это также может быть полезным в борьбе с холестерином, так как он может помочь уменьшить уровень “плохого” холестерина в крови, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Другой интересный ингредиент этой приправы – запах паризы. Хотя он может быть наименее знакомым, его известность растет благодаря его антимикробным свойствам. Исследователи выяснили, что запах паризы обладает силой, способной снизить количество вшей волосистого покрова головы человека. Это очень значимое открытие в борьбе с инфекциями головы, связанными с наличием этих паразитов.


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