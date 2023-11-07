 

Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком

07.11.2023, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На странице своего блога актриса и молодая мама в основном делится с поклонниками новостями о малыше, которого они с Павлом назвали Микаэлем. Сегодня, к примеру, Зепюр Брутян сообщила фолловерам, что наконец-то повидала свою сестру Рипсиме. У родственницы актрисы, которая проживает в Армении, появилась возможность понянчиться с любимым племянником. Правда, позднее молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком. Девушка улетела на историческую родину.

Кстати, ранее Зепюр Брутян рассказывала подписчикам, что ее мама и сестра частенько приезжают в гости к ней и ее мужу. Павел Прилучный даже познакомил своего сына от первого брака со свекровью. Молодая мама выкладывала в своем блоге видео, как пасынок Тимофей учит Гаяне Согомонян кататься на скейтборде.

Напомним, возлюбленные познакомились на съемках драматического сериала “В клетке”. Как выяснилось позднее, актер сразу положил глаз на молодую коллегу, но никаких шагов предпринимать не стал, поскольку находился в браке с Агатой Муцениеце и воспитывал вместе с ней двоих детей – Тимофея и Мию. Однако романтические чувства все-таки взяли верх. В августе прошлого года Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились, а в мае 2023-го новоиспеченная ячейка общества стала больше не одного человека.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму “Россия”

08.11 / Опросы показали, как сильно ухудшилось отношение к Байдену в США

07.11 / Эрдоган не стал встречаться с Блинкеном, прилетевшим в Турцию

07.11 / “Чувствуете себя человеком?”: Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе

07.11 / Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу

07.11 / Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал

07.11 / Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус

07.11 / Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось

07.11 / SVT – ВС Швеции приняли секретное решение о передаче истребителей Украине

07.11 / Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика