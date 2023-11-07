 

Рупор кремлевской пропаганды: Мы дети тех, кто выступал на бой с Центральной Радой…

07.11.2023, 20:55, Разное
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Мы дети тех, кто выступал на бой с Центральной Радой…

Поскольку у нас 7 ноября, день социалистической революции, то вспомним один из главных песенных символов советскойэпохи.

«Наш паровоз, вперед лети!
В коммуне остановка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка…»

Эти строки, припев знаменитой песни, и сегодня вспомнят многие. Хотя бы по культовому фильму «Офицеры». Песня действительно один из самых узнаваемых музыкальных символов советской эры – никак не меньше «Интернационала» или даже гимна СССР.

Но мало кто сегодня вспомнит, что каноническая версия этой песни начинается с такого первого куплета:

Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной Радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады.

Уже позднее появится и версия «Мы дети тех, кто наступал на белые отряды…». Но изначально была Центральная Рада. А что это такое? А это первое сепаратистское правительство в Киеве, возникшее ещё до Октябрьской революции, сразу после февральского краха монархии.
Центральная Рада – это предшественник всех петлюровцев и бандеровцев, всех нынешних порошенко и зеленских.

Напомню, что сразу после Октябрьской революции именно большевики начали то, на что не решалось Временное правительство – открытую вооруженную войну с украинским сепаратизмом.

Через три месяца после легендарного залпа «Авроры» и штурма Зимнего дворца правительство Ленина уже взяло Киев.
При том наступавшие красные войска поддержали киевские рабочие, восставшие против Центральной Рады.

Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной Радой…

Словом, совсем не случайно, а вполне закономерно одна из главных песен советской эпохи начинается со слов о борьбе против сепаратизма на Украине.

P.S. На фото советский памятник в Киеве, посвященный киевским рабочим, восставшим в январе 1918 года против украинских сепаратистов. Три года назад, в 2019 году все советские символы и надписи на памятнике уничтожили, зато прикрепили табличку с прославлением Петлюры…

https://t.me/alter_vij/2490 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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