 

MacRumors: новые MacBook Pro и iMac невозможно обновить до macOS Sonoma по Wi-Fi

07.11.2023, 20:25, Разное
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Обладатели новых MacBook Pro и iMac на чипах M3 столкнулись с проблемой, связанной с невозможностью обновления операционной системы до актуальной версии macOS Sonoma 14.1 через Wi-Fi, пишет ресурс MacRumors.

По данным MacRumors, данная проблема затрагивает определенные модели MacBook Pro и iMac, которые поставляются с предустановленной версией macOS Ventura 13.5. При попытке загрузки обновления через интернет, система выдает уведомление о том, что на данном компьютере установлена самая актуальная версия macOS.

Причины данной неисправности остаются неизвестными. Тем не менее MacRumors отмечает, что это может свидетельствовать о том, что производство новых MacBook Pro и iMac началось летом 2023 года, когда была выпущена macOS Ventura 13.5.

Исследователь программного обеспечения Николас Альварес предложил решение этой проблемы на форуме MacRumors, отмечая, что единственным способом установки macOS Sonoma 14.1 на новые компьютеры Apple является загрузка ПО с внешнего накопителя памяти, с использованием программы Install Assistant.

Напомним, что релиз новых MacBook Pro и iMac состоялся 7 ноября 2023 года.


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