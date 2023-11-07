 

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в середине февраля 2024 года

07.11.2023, 20:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World ожидается в середине февраля 2024 года, говорится в сообщении, полученном порталом DTF из утечки данных разработчиков.

Также была опубликована дорожная карта GSC Game World, касающаяся разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Из документа следует, что игра появится в период с 12 по 23 февраля 2024 года.

Утечка также раскрывает, что к 12 февраля 2024 года разработчики планируют выпустить патч первого дня. В декабре 2023 года GSC Game World планирует завершить работу над финальной версией игры.

На данный момент официальная дата релиза еще не была объявлена разработчиками. По последним данным от GSC Game World, выход игры запланирован на первый квартал 2024 года. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет доступен на ПК и консолях Xbox Series X и S.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Аналитик Ульянов заявил, что доступ приложений к микрофону может быть опасен

08.11 / ТОП-5 рисков в пластических операциях

08.11 / Мнение: О сенсационной (фейковой) отставке Залужного… «Зрада» началась?

08.11 / Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени – вот что это

08.11 / Психолог объяснила эффект замедления времени в критически опасный для жизни момент

08.11 / Мнение: О нищете за роскошным фасадом… В России назревает полная ж***па?

08.11 / Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир

08.11 / Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

08.11 / В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений

08.11 / Ученые из США утверждают, что оптимальный размер мужского полового члена составляет 13,1 см

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика