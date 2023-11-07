S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в середине февраля 2024 года

Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World ожидается в середине февраля 2024 года, говорится в сообщении, полученном порталом DTF из утечки данных разработчиков.

Также была опубликована дорожная карта GSC Game World, касающаяся разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Из документа следует, что игра появится в период с 12 по 23 февраля 2024 года.

Утечка также раскрывает, что к 12 февраля 2024 года разработчики планируют выпустить патч первого дня. В декабре 2023 года GSC Game World планирует завершить работу над финальной версией игры.

На данный момент официальная дата релиза еще не была объявлена разработчиками. По последним данным от GSC Game World, выход игры запланирован на первый квартал 2024 года. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет доступен на ПК и консолях Xbox Series X и S.