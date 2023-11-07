Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус

Все началось с публикации звезды сериала “Интерны”, которая иронично высмеяла свадьбу своего коллеги. Позже девушка сообщила, что “ранимый друг” даже отписался от нее в социальных сетях, а потом и вовсе намекнула, что он попытался лишить ее работы через продюсеров.

Ответ Александра не заставил себя ждать. Звезда комедийного сериала “Полицейский с Рублёвки” написал в своем блоге про бумеранг, который непременно возвращается.

Поклонники артистов предполагают, что между ними произошел серьезный конфликт. Кристина Асмус и Александр Петров, в свою очередь, никак не комментируют домыслы фанатов.

Высказаться на этот счет решил их общий приятель Родион Юрин. В беседе с журналистами издания VOICE 49-летний известный актер прокомментировал конфликт между Петровым и Асмус, сообщив, что узнал о нем лишь из новостей в Сети. По мнению мужчины, сложившаяся ситуация вполне может быть пиаром, а Александр Петров, со слов Родиона, и вовсе является человеком, который на такое не способен.

“Он просто абстрагируется и все. Он, с одной стороны, простой, с другой — совсем непростой. Он очень честный по отношению к миру”, – рассказал Юрин журналистам.

Мужчина добавил, что Александр Петров никогда не отказывал ему в помощи, хоть и является весьма закрытым человеком. Кристина Асмус же, по мнению Родиона, обладает железной дисциплиной, однако отношения с ней у актера сложились непростые.