 

SVT – ВС Швеции приняли секретное решение о передаче истребителей Украине

07.11.2023, 20:00, Новости дня
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Шведские вооружённые силы представили правительству заключение о том, может ли Швеция отправить истребители Jas Gripen на Украину, передаёт телеканал SVT. Однако выводы военных засекречены, а принятие окончательного решения по возможной поставке самолётов собственного производства Киеву лежит на шведском правительстве.


AP

По поручению правительства ВС Швеции и Управление материального снабжения вооружённых сил оценили условия отправки самолётов-истребителей Gripen собственного производства на Украину. Соответствующие заключения были представлены шведскому правительству, которое должно принять окончательное решение, принимая во внимание мнение военных. Об этом заявил главком ВС Швеции Микаэль Бюден телеканалу SVT.

На сегодняшний день в Швеции имеется около 90 самолётов Gripen, и долгое время правительство исходило из того, что у Швеции нет лишних самолётов для Украины.

Когда в конце августа парламентская партия социал-демократов потребовала проанализировать возможность передачи истребителей, в правительстве заявили, что такая работа уже ведётся и соответствующее поручение было дано оборонному ведомству. По мнению правительства, обязательным условием для отправки самолётов на Украину является членство Швеции в НАТО.

Однако вопрос о передаче или экспорте «грипенов» не может быть решён лишь на основании выводов военных, поскольку необходимо принимать во внимание экономические аспекты и соображения по поводу политики безопасности. К примеру, запчасти для Gripen производятся в США, поэтому Швеция должна иметь оттуда разрешение на экспорт.

«Это непростое решение, и оно повлияет на обороноспособность, наши оперативные возможности и долгосрочную структуру обороны страны», — заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон журналистам SVT. 

Как сообщается, во время своего визита в Швецию в августе Владимир Зеленский дал понять, что заинтересован в получении самолётов Gripen из Швеции. Ранее в этом году в Швеции уже прошли тренинги для украинских пилотов, в ходе которых те могли опробовать системы шведских истребителей, резюмирует SVT.

Эта публикация создана на основе переводов из зарубежных источников и опубликованных в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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