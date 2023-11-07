Мнение: Русские дальнобойщики в Пакистане, китайские электробеспилотники и рост продаж Лад

1. После ухода американцев из Афганистана выяснилось, что Россия теперь может легко договориться с новыми афганскими властями и организовать транзит грузов в Пакистан, одну из самых населённых стран мира с огромным внутренним рынком. И вот, российские водители-дальнобойщики впервые за всю историю российско-пакистанских отношений доставили наши экспортные товары в Пакистан (ссылка).



Талибы открыли транзит через Пакистан не только России, но и Узбекистану, и, вероятно, другим странам Средней Азии.

Впрочем, новость эта ещё летняя, с тех пор о развитии сухопутного грузооборота с Пакистаном ничего особо не слышно. Возможно, не о чем особо и рассказывать. Или, возможно, из-за западных санкций участники торговли стараются не привлекать лишний раз внимание к своему проекту.

2. Китайский автопром утёр нос Илону Маску. Во всяком случае, заявленные возможности нового беспилотного китайского электромобиля весьма впечатляют (ссылка):



Китайские гиганты Baidu и Geely представили электромобиль Jiyue 01 с передовой системой автопилотирования на базе чипа Qualcomm 8295. Автомобиль обладает запасом хода до 720 км, а также может полностью автономно функционировать в трех китайских городах. Jiyue 01 распознает голосовые команды, жесты и может самостоятельно искать парковку на расстоянии до 2 км от владельца. <…>

Jiyue 01 стал первым серийным автомобилем, использующим интеллектуальный автомобильный чип Qualcomm 8295, который поддерживает функционирование системы SIMO. Она способна распознавать голосовые команды с задержкой в 500 миллисекунд и вести сложные беседы с четырьмя людьми одновременно, запоминая их и возобновляя диалоги после перерыва.

Система также понимает жесты и визуальные сигналы для более персонализированного взаимодействия с водителями. Кроме того, она может выполнять команды владельца на расстоянии. Например, можно отправить суперкар самостоятельно искать парковку на расстоянии до двух километров от вас.

Автопилот Jiyue 01, конечно, работает с цифровыми картами, но опирается преимущественно на машинное зрение. Для этого у него есть серьезный арсенал: 11 видеокамер, 12 ультразвуковых радаров и 5 радаров миллиметрового диапазона. Сейчас автомобиль может полностью автономно работать в трех китайских городах — Ханчжоу, Пекине и Шанхае, однако планирует покрыть еще 200 населенных пунктов в 2024 году. В Китае машина стоит от $34 150.

Илон Маск, конечно, мог бы на это сказать «сначала сделайте, потом посмотрим». Но мне почему-то кажется, что эту реплику он произнести постесняется.

3. России — один из лидеров по разработке беспилотников, особенно хорошо получается с комбайнами. Но главная задача нашего автопрома пока что заключается в восстановлении объёмов выпуска после санкционного удара Запада, нанесённого в прошлом году. С задачей отрасль справляется. Конкретно у АвтоВАЗа дела идут неплохо (ссылка):

Продажи Lada в октябре приблизились к 41 тыс. автомобилей и стали рекордными за десять лет.

Это на 113,7% превышает прошлогодний показатель и на 12,9% — результат прошлого месяца, сообщили в компании.

Продажи самого доступного и массового автомобиля бренда Lada Granta впервые с запуска достигли 20,9 тыс. единиц, свой максимум обновила и Lada Vesta — свыше 9 тыс. штук.

Также продано почти 5,2 тыс. внедорожников Niva Legend — это лучший показатель с 2014 года.