Мнение: Сколько в России русских?

Патриарх Кирилл заявил, что принадлежность к русскому народу должна сопровождаться «глубокой православной верой».

«А те, кто говорит, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: "А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?" И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?» — сказал патриарх.

Выходит, что русские, которые не ходят на службы в храмы – это не русские, а просто россияне?

И сколько тогда в России русских?

Берем, к примеру, официальное сообщение МВД России, распространенное ТАСС 16 апреля этого года.

Почти 3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в ночь на воскресенье в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года 2,8 млн верующих приняли участие в мероприятиях, посвященных православному празднику Пасхи», – сказала она.

В 7,8 тыс. населенных пунктов прошли 13 тыс. богослужений и крестных ходов. Безопасность обеспечивали 65,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы сотрудники Росгвардии, частные охранники, народные дружинники и общественники правоохранительной направленности.

Отсюда

Если патриарх Кирилл глаголет истину, что только посещающие храмы могут «говорить о себе, как о русских людях», получается, что в России всего 3 миллиона русских? А все остальные, считающие себя русскими, на самом-то деле не русские, а россияне русского происхождения?

Так получатся? Или кто-то не прав? Или я или патриарх?

Фотография патриарха Кирилла отсюда

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