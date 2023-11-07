 

Рупор кремлевской пропаганды: 106-я годовщина Октябрьской Революции

07.11.2023, 19:44, Разное
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Сегодня все прогрессивное человечество отмечает 106-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции, которая изменила как Россию, так и весь остальной мир.
На фоне происходящего сейчас в мире, можно хорошо наблюдать, что капитализм не может решить проблемы стоящие перед человечеством, бродя по порочному кругу и воспроизводя давно известные пороки и ужасы. Октябрь и социализм стали ответом на тупик капитализма. Именно Россия первой дала этот ответ, а за ней потянулись другие страны и народы. И эта борьба за лучшее будущее для всего человечества продолжается и сегодня.

С праздником товарищи! С Днем Великого Октября!

Источник: Colonel Cassad


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