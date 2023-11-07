Оптимальные интервалы для проведения ЭКО теперь ясны

Согласно последним исследованиям, удалось выявить оптимальный промежуток времени между процедурами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Эта информация представляет большое значение для медицинских специалистов и пациентов, так как позволяет оптимизировать процесс вспомогательного репродуктивного технологии и повысить шансы на успешное зачатие.

В рамках исследования, эксперты анализировали данные большого количества пациентов, которые проходили ЭКО процедуру. Ученые измеряли различные временные интервалы между попытками оплодотворения и анализировали их влияние на вероятность беременности.

Как результат, был выявлен оптимальный промежуток времени в 3-4 месяца между процедурами ЭКО. Именно в этот период женщинам рекомендуется подвергнуться повторной ЭКО процедуре для достижения наиболее благоприятных результатов.