 

Врач Лагутин: голос может огрубеть из-за вредных привычек или рака

07.11.2023, 19:15, Разное
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Врач-оториноларинголог Валентин Лагутин заявил, что огрубление голоса может быть связано с изменениями в слизистой оболочке глотки и гортани, вызванными негативными воздействиями. Он также указывает, что стрессы могут привести к проблемам с голосом, включая недосмыкание голосовых связок и гипотонусную дисфонию или избыточное пересмыкание и гипертонусную дисфонию, проявляющиеся в осиплости и огрублении голоса.

Курение является одной из вредных привычек, которые также могут огрублять голос. Химические вещества в табачном дыме повреждают слизистую оболочку глотки и гортани, делая их более подверженным клеточным мутациям, что может привести к раку органов ротоглотки.

Лагутин также отмечает, что шепот при ларингите может негативно влиять на голос, так как он растягивает голосовые складки. Самолечение при больном горле, включая полоскание содой и солью, не рекомендуется, так как эти вещества одновременно осушают и разрыхляют слизистую оболочку. Вместо этого, более подходящими составами для полоскания могут быть настойки из ромашки или крепкого черного чая.


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