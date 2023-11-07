 

Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован

07.11.2023, 18:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В октябре этого года в светской хронике начала появляться информация о том, что 86-летний ведущий телепередачи “В мире животных” серьезно болен. СМИ писали, что врачи обнаружили у ученого злокачественную опухоль. Правда, после этих неутешительных новостей близким заслуженного журналиста Российской Федерации пришлось внести ясность и прокомментировать столь тревожные данные. Как оказалось, Николай Дроздов все это время находился дома и был в полном здравии.

Сейчас же в Сети появилась новая информация о том, что пожаловавшийся на здоровье Николай Дроздов госпитализирован. По данным Telegram-канала Mash, профессор в плановом порядке посетил медицинское учреждение, чтобы пройти осмотр и принять необходимые медикаменты. Однако после слов о слабости медики решили на всякий случай госпитализировать ученого на один день. Известно, что на данный момент он чувствует себя хорошо.

Напомним, в январе этого года “Дни.ру” писали, что заслуженный журналист серьезно пострадал, выходя из автомобиля. Мужчина поскользнулся на льду и не сразу понял, что что-то не так. Спустя несколько дней он обратился за помощью, после чего оказался в реанимации. Тогда сообщалось, что во время неудачного падения Николай Дроздов сломал себе сразу восемь ребер.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму “Россия”

08.11 / Опросы показали, как сильно ухудшилось отношение к Байдену в США

07.11 / Эрдоган не стал встречаться с Блинкеном, прилетевшим в Турцию

07.11 / “Чувствуете себя человеком?”: Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе

07.11 / Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу

07.11 / Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал

07.11 / Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком

07.11 / Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус

07.11 / Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось

07.11 / SVT – ВС Швеции приняли секретное решение о передаче истребителей Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика