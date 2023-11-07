Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован

В октябре этого года в светской хронике начала появляться информация о том, что 86-летний ведущий телепередачи “В мире животных” серьезно болен. СМИ писали, что врачи обнаружили у ученого злокачественную опухоль. Правда, после этих неутешительных новостей близким заслуженного журналиста Российской Федерации пришлось внести ясность и прокомментировать столь тревожные данные. Как оказалось, Николай Дроздов все это время находился дома и был в полном здравии.

Сейчас же в Сети появилась новая информация о том, что пожаловавшийся на здоровье Николай Дроздов госпитализирован. По данным Telegram-канала Mash, профессор в плановом порядке посетил медицинское учреждение, чтобы пройти осмотр и принять необходимые медикаменты. Однако после слов о слабости медики решили на всякий случай госпитализировать ученого на один день. Известно, что на данный момент он чувствует себя хорошо.

Напомним, в январе этого года “Дни.ру” писали, что заслуженный журналист серьезно пострадал, выходя из автомобиля. Мужчина поскользнулся на льду и не сразу понял, что что-то не так. Спустя несколько дней он обратился за помощью, после чего оказался в реанимации. Тогда сообщалось, что во время неудачного падения Николай Дроздов сломал себе сразу восемь ребер.