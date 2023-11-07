Рупор кремлевской пропаганды: Бывшие солдаты ВСУ принесли присягу России

Бывшие солдаты ВСУ приносят присягу России. Теперь они служат в ВС РФ, ну а война покажет, чего стоит их присяга и чего они стоят как солдаты.

О необходимости создания таких формирований писал с марта 2022 года. Наконец то дело двигается.

Еще бы бригаду для иностранных добровольцев сделать, а то сейчас они размазаны по нашим бригадам, дивизиям и "штормам".

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