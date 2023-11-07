Депутат Даванков предложил ввести оповещение о магнитных бурях

Депутат Государственной думы Владислав Даванков предложил использовать СМС-уведомления для предупреждения о магнитных бурях в качестве поддержки метеозависимых граждан. Свою идею он высказал в письме главе МЧС Александру Куренкову.

В своем предложении Даванков подчеркнул, что оперативное предупреждение через СМС о чрезвычайных ситуациях способствует предотвращению угрозы для жизни и здоровья людей. Он также предложил рассмотреть возможность предоставить гражданам право добровольно получать СМС-уведомления о магнитных бурях.

Депутат ссылается на оценки специалистов Минздрава и Российской академии наук, согласно которым магнитные бури могут вызывать резкие изменения настроения, перепады давления, нарушение сна и другие проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.

Важно отметить, что Даванков предлагает сделать данную услугу бесплатной, но граждане должны будут обратиться в МЧС для получения таких уведомлений.