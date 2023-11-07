 

Не хуже Пугачевой: как удачно переехать на ПМЖ за границу

07.11.2023, 17:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С годами ее карьера только расцветала, и сегодня знаменитая артистка остается одной из самых популярных и уважаемых певиц в России. Ее талант, стойкость и преданность музыке помогли ей завоевать сердца миллионов поклонников по всему миру. Алла Пугачева была первой советской певицей, которая стала обладательницей титула “Народная артистка СССР”.

В прошлом году популярная звезда вместе с супругом и детьми решила переехать в Израиль. Такое решение Примадонны стало неожиданным как для поклонников, так и коллег по цеху. После своего отъезда за границу она перестала выходить на связь и общаться с когда-то близкими для нее людьми.

На прошлой неделе стало известно, что Алла Пугачева приехала в Россию. За ее перемещением следила вся страна. Общественность до сих пор гадает, в чем причина возвращения народной артистки на родину.

Стоит отметить, что сейчас многие люди находят пристанище за рубежом. Как сообщает портал “Страсти”, есть несколько секретов, как максимально комфортно сменить свое постоянное место жительства. Если им следовать, наверняка получится не хуже Аллы Пугачевой.

При переезде на ПМЖ за границу нужно помнить об адаптации: будьте открытыми к новым знакомствам, культуре и образу жизни. Кроме того, нужно делать план переезда: определите бюджет, выберите место, оформите необходимые документы, найдите работу.

Ранее “Дни.ру” писали, что актер Никоненко высказался о приезде Аллы Пугачевой в Россию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Аналитик Ульянов заявил, что доступ приложений к микрофону может быть опасен

08.11 / ТОП-5 рисков в пластических операциях

08.11 / Мнение: О сенсационной (фейковой) отставке Залужного… «Зрада» началась?

08.11 / Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени – вот что это

08.11 / Психолог объяснила эффект замедления времени в критически опасный для жизни момент

08.11 / Мнение: О нищете за роскошным фасадом… В России назревает полная ж***па?

08.11 / Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир

08.11 / Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

08.11 / В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений

08.11 / Ученые из США утверждают, что оптимальный размер мужского полового члена составляет 13,1 см

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика