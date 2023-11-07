Мнение: Почему мы не делаем бетон из смеси опилок и льда?

Читатель Анатолий Николаев предлагает шире использовать в России пайкерит, смесь опилок со льдом. Это прочный материал типа бетона, из которого можно делать дороги, дома и даже большие корабли. А так льда и дерева в Сибири много, пайкерит выглядит перспективной технологией для освоения вечной мерзлоты.

Публикую письмо:

Олег, вы в одной из предыдущих статей предлагали России увеличить выпуск парниковых газов. Думаю, стоит делать не так, дополнительные парниковые газы — это повод нашим врагам немедленно обвинить нас во всём, что только можно представить.

Необходимо развить свои технологии по извлечению углекислого газа из атмосферы дешевле, чем у остальных. И в нужный момент, когда углеродные единицы и их рынок будут иметь значительные объемы, забрать/заработать эти деньги для свой страны.

Вот если нам будут ставить препоны, то можно будет напомнить, что у нас есть все возможности для обнуления инициатив по снижению парниковых газов остальными странами.

Какой могла бы быть такая технология снижения содержания углекислого газа в атмосфере? Естественным путем углекислый газ выходит из атмосферы через фотосинтез или растворение в океане. Менять что-то в океане не самая лучшая идея, мы его практически не понимаем. А поработать с растениями вполне реально. После улавливания фотосинтезом основная часть растительных остатков перегнивает рано или поздно и углерод (углекислый газ) опять возвращается в атмосферу. Соответственно, нужно не дать органическим остаткам сгнить. Сейчас рассматривается древесный уголь как вариант сохранить углерод (но процесс его получения очень неэффективный по углероду, условно половина его уходит в газовую фазу). Я предлагаю целлюлозосодержащие остатки (опилки, макулатуру, солому и стебли трав) в смеси с водой заморозить естественным путем в Арктике и хранить в таком виде десятилетия и столетия. В итоге получается занятный материал — пайкерит, или армированный лед. Некоторую известность он получил во время Второй мировой войны, когда у англичан была мысль сделать из него авианосец. Пока смесь воды и целлюлозных материалов заморожена, по прочности она близка к обычному бетону и хорошо сопротивляется ударным воздействиям.

Кроме хранения углерода можно получить и другие преимущества — использовать материал для укрепления действующих или заполнения отработанных шахт, строить склады. Или сделать круглогодичные зимники — дороги на массивном основании из армированного льда, которые спроектированы так, чтобы не растаять за лето и снова промерзнуть зимой.

Если нужны будут большие масштабы захоронения углерода, то можно замахнуться на сбор и использования ветрового потенциала Арктики и создание новой отрасли и экспортного продукта для России, но это уже отдельная история.

Сам армированный лед нашими учеными исследовался и был рекомендован для использования в Арктике (например, можно ознакомиться в лекции академика В.М.Бузника (Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, ИМЕТ РАН), «Лед двуликий материал» с отметки 29:16 (видео):

Ищу единомышленников (пишите на [email protected]) и открыт к обсуждению технологии.

Лично я ничего не понимаю в строительных материалах, однако идея армированного опилками льда кажется мне как минимум красивой — дешёвые и прочные дороги в зоне вечной мерзлоты были бы нам очень полезны.

Что касается торговли квотами с зелёными бесами, то здесь я более скептичен. Западный мир — это «порядок, основанный на правилах», так что если правила позволят России зарабатывать на зелёном безумии Запада, джентльмены перепишут правила, вот и всё. Платить нам за то, что мы связываем углекислый газ, Запад захочет очень навряд ли. При этом надо ещё подсчитать, выгодно ли России вообще снижение уровня углекислого газа. Многие учёные убеждены, что уровень углекислого газа в атмосфере надо, наоборот, увеличивать.