С качественной отделкой и настоящей гарантией – в российские автосалоны начал поступать экспортный «Москвич-3»

В российские автосалоны начала поступать новая модель автомобиля «Москвич» – это экспортная модификация базового «Москвич-3», отличающаяся качественной отделкой, шильдиками на латинице и другими премиальными атрибутами.

Машина доступна по цене 3,5 млн рублей – это почти в полтора раза дороже базовой версии. За эти деньги счастливые владельцы получат авто, собранное по высоким стандартам, с контролем качества и с применением качественных материалов, обещает завод. Также на эту машину распространяется настоящая гарантия – в случае выявления неполадки владельцу не придётся судиться и доказывать заводское происхождение дефекта.

– Полвека назад экспортный «Москвич» был символом высокого социального статуса, наличия связей и достатка, – пояснили в пресс-службе производителя. – Мы возрождаем эту добрую традицию, но привносим в процесс покупки больше демократичности – теперь экспортные авто продаются за рубли, а не валютные сертификаты, а ожидать очереди на новую модель, несмотря на ажиотажный спрос, придётся не больше одной недели – это срок, за который машину привезут под заказ в любой регион России.

Возможность купить экспортную модификацию предоставлена эксклюзивно жителям РФ, подчёркивает завод. Таким образом, иностранным покупателям остаётся лишь ждать появления новинки на их рынках, в то время как любой россиянин может осуществить свою главную мечту и приобрести «Москвич» уже сегодня.

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