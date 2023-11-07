Мнение: О милых, добрых, интеллигентных людях… Почему они — такое г***но?

Люди, говорят, совсем не звери.

Мы ведь, в отличие от львов, не изгоняем и не убиваем детей своей новой супруги от её предыдущего брака. А в отличие от медведей, не пожираем своих новорожденных, если те вдруг лицом или телом не вышли. И даже — «игры» не в счёт — не царапаем, не бьём, не кусаем своих партнёров во время соития, как это практикуют выдры.

Сплошь гуманизм и добродетель!

Но тем удивительнее…

Как много умных, образованных, интеллигентных и в реальной жизни, вероятно, милых-добрых-обаятельных людей тратят огромное количество времени, сил, интеллектуальных и, несомненно, энергетических ресурсов для поиска «убедительных и всеобъемлющих» доказательств того, что…

…носителей противоположных мнений, взглядов, убеждений, генов и цветов кожи убивать не только необходимо и даже нравственно. Почему это важно с точки зрения «спасения человечества» и почему даже нельзя считать убийством, но лишь исключительно актом очищения и милосердия.

Ау, люди, поющие песни про «орков» и «нелюдей», XXI век на дворе, очнитесь!

И поясните, если не сложно, почему именно вы — такой умный-утончённый-продвинутый — выбрали быть ещё «хуже зверя»?

Только потому, что в интернете за базар не ответите личным фейсом?

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