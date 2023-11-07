Почти 18% россиян тратят на кредиты более половины своего дохода

Согласно исследованию, проведенному в октябре среди российских потребителей с участием сервиса “Кредитный помощник”, около 18% опрошенных сообщили, что направляют более половины своего ежемесячного дохода на погашение кредитов. Эта информация была представлена журналом Forbes.

42% респондентов указали, что тратят на выплаты кредитов от 10% до 30% своего дохода, 24% выделяют на эту цель 30% – 50%. Только 12% опрошенных россиян ограничиваются менее чем 10% своего дохода на выплаты кредитов. Интересно, что 56% россиян имеют один кредит, 28% – два, а 8% – три и более. Стоит отметить, что в августе о только одном кредите сообщали 35% респондентов.

Эксперты объясняют такой активный рост потребительского кредитования стремлением граждан воспользоваться доступными условиями до ужесточения требований со стороны банков. Данные Банка РФ показывают, что с января по август объем ипотечных кредитов увеличился на 16% и достиг 16,4 трлн рублей, а объем необеспеченного кредитования увеличился на 12%, достигнув 13,4 трлн рублей.

Управляющий директор “Эксперт РА” Юрий Беликов считает, что на данный момент рост объема кредитования смягчает проблему просроченных платежей. Тем не менее, по мере охлаждения рынка и наступления сроков погашения выданных кредитов, дефолты заемщиков могут стать все более заметными.