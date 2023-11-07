 

Хочу вернуться – иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей

07.11.2023, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В недавнем интервью Ксении Собчак на ее Ютуб-канале Алишер Моргенштерн* признался: “Хочу домой”. Иноагент вспомнил о том, как прекрасно он себя чувствует в России. Артист рассказал, что для него означает дом. По словам исполнителя, – это и “жирная продавщица в магазине, и банька, и толпы фанатов”, которые так радостно раньше встречали. Теперь-то встречать, судя по всему, некому. Хотя пока он не предпринимал попыток, чтобы вернуться в родные края.

В чем парадокс ситуации, пыталась разобраться ведущая выпуска Ксения Собчак. Как отметила журналистка, у рэпера нет препятствий для возвращения в Россию. Ведь статус иноагента не говорит о том, что ему запрещен въезд в нашу страну. По словам Моргенштерна*, наряду с ностальгией по толпам поклонников у него присутствует страх.

Оказывается эпатажный исполнитель до сих пор не уверен в любви к своей стране, а также в собственном патриотизме. У Моргенштерна* много вопросов к самому себе: что ждет его, когда он пересечет границу РФ? Как выяснилось, пример его коллеги по сцене совсем не вдохновил рэпера. Ведь известно, что любитель розовых платьев и известный тик-токер уехал ни с чем, когда в очередной раз решил вернуться в Россию. Вот и Алишер Моргенштерн* боится, видимо, что былого внимания уже не сыщет.

Моргенштерн* провел все детство и юность в Уфе, о которой тепло отзывается, но в реальности и там достаточно вопиющих инцидентов. Например, как пишет сайт VSE42.RU, этой осенью 38-летняя жительница Башкирии причинила своему ребенку травмы, не совместимые с жизнью.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Аналитик Ульянов заявил, что доступ приложений к микрофону может быть опасен

08.11 / ТОП-5 рисков в пластических операциях

08.11 / Мнение: О сенсационной (фейковой) отставке Залужного… «Зрада» началась?

08.11 / Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени – вот что это

08.11 / Психолог объяснила эффект замедления времени в критически опасный для жизни момент

08.11 / Мнение: О нищете за роскошным фасадом… В России назревает полная ж***па?

08.11 / Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир

08.11 / Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

08.11 / В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений

08.11 / Ученые из США утверждают, что оптимальный размер мужского полового члена составляет 13,1 см

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика