 

В жестких условиях и без связи: Седокова объявилась после тяжелых испытаний

07.11.2023, 16:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие поклонники популярной звезды уж было начали переживать за ее длительное отсутствие в блоге. Однако, как оказалось, певица принимала участие в проекте “Последний герой”. Накануне Седокова объявилась после тяжелых испытаний.

Артистка вышла на связь с подписчиками своей страницы в социальных сетях и поделилась впечатлениями от поездки, рассказав фанатам, что во время съемок ей пришлось несладко. Против своей воли певице довелось сесть на диету и употреблять в пищу лишь 100 граммов риса в день, а также отказаться от каких-либо косметических средств, включая даже зеркала и расческу. Ко всему прочему, по правилам проекта Анна Седокова не могла общаться со своими родными и близкими.

40-летняя звезда сцены также сообщила, что в рамках шоу “Последний герой” ей доводилось спать под открытым небом буквально на мешке из-под мусора, в том числе и когда в джунглях шел дождь. Примечательно еще и то, что личных вещей у артистки было не так много, и они все помещались в один небольшой рюкзак.

Подводя итоги столь экстремального времяпрепровождения, Анна Седокова порассуждала на тему счастья и как мало оказывается для него нужно. По ее наблюдениям, обществу очень много дано того, что просто не замечается в череде ежедневной рутины.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму “Россия”

08.11 / Опросы показали, как сильно ухудшилось отношение к Байдену в США

07.11 / Эрдоган не стал встречаться с Блинкеном, прилетевшим в Турцию

07.11 / “Чувствуете себя человеком?”: Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе

07.11 / Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу

07.11 / Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал

07.11 / Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком

07.11 / Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус

07.11 / Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось

07.11 / SVT – ВС Швеции приняли секретное решение о передаче истребителей Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика