Мнение: Проблема нерациональности, ошибка бизнесменов и блокировка блокировщиков

1. В Школе Капитализма я рассказываю, что люди не рациональны — часто они выбирают то, что им невыгодно. Цитирую из начала поста (ссылка):



>Экономисты прошлого полагали, будто люди рациональны — приходят на рынок, чтобы выбрать там нужные им товары, руководствуясь соотношением цены и качества. Из этой картины мира вытекала очевидная стратегия успеха: производи полезные товары качественно и дёшево, ставь на них доступную цену, и к тебе выстроится очередь из покупателей.



Действительно, такая стратегия нередко работает. Если вы мастерите, допустим, бытовки, и ваши бытовки объективно выигрывают у аналогов от ваших конкурентов, покупатели будут голосовать за вас рублём. Однако рациональность некоторых сегментов рынка ни в коем случае не означает, что все его участники рациональны. Заглянув типичному обывателю в голову, мы обнаружим там целое гнездо тараканов, которые мешают своему носителю принимать здравые решения.



Буквально у каждого взрослого и дееспособного человека есть в голове серьёзные ошибки, баги, которые в определённых ситуациях отключают его мозг. Вот несколько относительно безобидных примеров:



А. Обыватель не идёт к стоматологу, хотя у него есть деньги, он спокойно переносит медицинские процедуры, и он понимает, что через год ему придётся заплатить за лечение значительно дороже.



Б. Обыватель в десятый раз записывается в фитнес-центр и платит за год вперёд, хотя заранее знает, что его хватит максимум на два-три визита, после чего он занятия забросит.



В. Обыватель, имея отличное техническое образование, с интересом читает гороскопы и учитывает при принятии важных решений расположение звёзд.

2. Предприниматели, сделавшие состояния в девяностых, с некоторым трудом расстаются с образом светлого Запада (ссылка 1, ссылка 2):

Российские бизнесмены Пётр Авен и Михаил Фридман признали ошибкой инвестиции в западные страны, пишет Bloomberg.

Авен рассказал изданию, что во время допроса в полиции в аэропорту Лондона в 2022 году у него спросили, почему он и его партнёры «инвестировали миллиарды на Западе» и основали свой головной офис в Великобритании.

«По ошибке!» — ответил он.

Его партнёр Фридман тоже назвал «колоссальной ошибкой» тот факт, что они вложили деньги в Англию, отмечает агентство. Он добавил, что ему пришлось уехать из Великобритании, так как «ему не дали выбора, выдавили».

В сентябре Фридман жаловался, что в стране всех богатых россиян считают преступниками.



Бизнесмен [Авен] также сказал, что, что западные политики и бизнесмены виноваты в нынешней ситуации «не меньше, чем так называемые российские олигархи».

По поводу «богатых россиян считают преступниками», впрочем, я бы поспорил. Не преступниками, а людьми второго сорта, и не богатых россиян, а всех россиян вообще.

3. Ютуб пытается бороться с пиратами, то есть с теми, кто не смотрит рекламу (ссылка):

Видеохостинг YouTube запустил по всему миру кампанию по борьбе с блокировщиками рекламы, пользователям запрещают смотреть видео при использовании таких сервисов. Об этом сообщает The Verge.

Менеджер по связям с общественностью YouTube Кристофер Лоутон заявил, что платформа запустила по всему миру кампанию, которая побуждает пользователей разрешить показ рекламы или попробовать платную подписку YouTube Premium. Представитель видеохостинга отметил, что использование блокировщиков рекламы нарушает правила YouTube.

При просмотре видео с такими сервисами пользователь может получить уведомление, в котором ему сообщат, что дальнейшее воспроизведение заблокировано. YouTube также попросит отключить блокировщик рекламы или же добавить видеохостинг в список исключений. В качестве альтернативы пользователю предложат перейти на платную подписку YouTube Premium, которая позволяет смотреть ролики без рекламы.

«Вы можете получать от YouTube уведомления о блокировщиках рекламы, но просмотр видео по-прежнему будет возможен. Хотя один из сотрудников Verge столкнулся с тем, что YouTube практически каждый раз полностью блокирует просмотр видео», — рассказали в издании. Там также отметили, что видеохостинг начал бороться с блокировкой рекламы подобным образом ранее в этом году, однако тогда в YouTube нововведение описывали как небольшой эксперимент.

Конкретно российские пользователи по-прежнему смотрят видео на Ютубе без рекламы: таким образом Ютуб пытается вредить русским конкурентам типа Рутуба.

Впрочем, ситуация в любом случае нездоровая. Если вы не платите за товар, то товар — это вы. Если вы смотрите Ютуб бесплатно или почти бесплатно, значит соцсеть зарабатывает, подсовывая вам видео со скрытой рекламой или с пропагандой.

Таким образом, если мы хотим видеть здоровый Ютуб, в нём должна быть или реклама, или, лучше, подписка. И, разумеется, Ютуб должен быть расчленён на несколько частей. Нынешняя почти монопольная доминация Ютуба — временное явление.