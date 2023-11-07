Мнение: СПИД на разогреве

Сегодня у себя на улице увидел странный привет из прошлого: уличный баннер, призывающий «помнить о ВИЧ». Нет, не такой, но почти. СПИД, типа не дремлет, поэтому храни верность и пользуйся презервативами. Я поначалу аж опешил – привык, что хотя бы этот бред вроде как ушел в небытие, и последние 3 года ни про какой «СПИД» не было ни слуху ни духу.

Но нет! Эта музыка, похоже, будет вечной. Сделали перерыв сначала на ковид, потом на СВО – и вот опять: «трень-брень, ребя-ааата, а это опять я ломаю дверь!» Как ни в чем ни бывало.

Я тут заодно сразу вспомнил, как начинался зловещий 2020 год: а ведь натурально – с объявления о страшной эпидемии, которая вот-вот выкосит к чертовой матери беспечное население бедовой РФии! Сам Дудь выступил с развернутым предупреждением, и его двухчасовой «набат», выложенный на Ютуб, посмотрело сразу порядка 20 млн. пользователей. Помню, что в январе 2020 года фильм Дудя действительно стал заметным информационным событием, его много обсуждали, широко рекламировали, молодежь побежала сдавать тесты на ВИЧ, в общем, движуха закипела.

Я, как человек из «поколения СПИД-инфо», смотрел тогда на весь этот ажиотаж вокруг старого доброго СПИДа с некоторым удивлением, а на Дудя – с чуть брезгливым восхищением: трудно было поверить, что он впрямь сумеет продать старую, навязшую в зубах хохму еще раз с почти первозданным хайпом. А ведь он сумел. 107 тысяч (!!) комментариев под видео, и среди них бесконечные – «да, я прозрел», «боже, как же страшно», «теперь у меня открылись глаза» и т.п.

Хотя, конечно, дело было не только в Дуде; тема СПИДа была реанимирована и раскручена чьей-то щедрой рукой еще с 2019 года, например, был даже снят целый сериал с лучшими актерами страны (в главной роли – суперхитовый Петров) «Звоните ди Каприо». Сериал, кстати, один из моих любимых, хотя и очень страшный: СПИД там – один из главных действующих героев, и по сюжету он там вообще наподобие чумы: косит всех главных героев буквально как косой, причем быстро и безжалостно, чтобы уложиться в хронометраж сериала: в начале сезона герой заболел, в конце уже загнулся, дабы у зрителя не оставалось иллюзий.

В общем, вся так называемая «продвинутая публика» была к началу 2020 года достаточно разогрета и запугана «жутким СПИДом», «как в первый раз». Я наблюдал эту возникающую буквально из ничего волну паники, охреневая – ну как же так? Какой вам СПИД, граждане? Какая смертельная эпидемия? Эта «эпидемия» у нас с вами «бушует» буквально с 1988 года, и всё никак! Я был на 3 курсе, когда началась «эпидемия»! А сейчас (в 2020), мне уже за 50, а эпидемия вашего спида всё бушует! Черт, ну нельзя же быть настолько легковерными!

А потом наступил февраль 2020, стали мелькать первые упоминания про китайский Ухань и загадочный «коронавирус»… И про «чудовищный спид» все разом забыли. Вообще. Напрочь.

Я вот думаю – что это было? Дудь говорил, что ему заказал его фильм про СПИД какой-то российский фонд «Борьбы со спидом». «Звоните ди Каприо» финансировал тоже «Фонд борьбы со СПИДом». Это понятно – но откуда у этого Фонда вдруг появились такие деньги? И почему они затеяли такую мощную кампанию раскрутки аккурат под ковид?

Может быть, это было что-то вроде «разогрева»? Есть такой термин из музыкальной индустрии: на концерте какой-нибудь суперзнаменитости для начала, чтобы «разогреть публику», выступает какая-нибудь молодая, менее раскрученная группа… или звезда… или наоборот – какая-нибудь звезда старая, уже сходящая со сцены. Скажем, Юрий Лоза на разогреве у Светланы Лободы. Или Макаревич на разогреве у Оксимирона.

Похоже, вышедший в тираж СПИД тоже выпустили на разогрев перед будущей мировой «звездой» – Ковидом.