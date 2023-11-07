Здоровый уровень холестерина может быть нарушен даже у детей

Холестерин – это важный элемент в человеческом организме, но его контроль необходим для всех. Приблизительно треть холестерина в организме поступает с пищей, остальное производится самим организмом. Однако избыток и его сочетание с другими веществами в крови могут привести к образованию атеросклеротических бляшек, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца.

Эксперты с портала “Здоровое-питание.рф” подчеркивают, что высокий уровень “плохого” холестерина (ЛПНП – липопротеины низкой плотности) является одной из основных причин сердечно-сосудистых проблем. Однако существует и “хороший” холестерин в виде липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), который защищает сердце и сосуды, а также помогает уменьшить количество “плохого”.

Специалисты отмечают, что накопление “плохого” холестерина может протекать незаметно, без специфических симптомов. Симптомы обычно проявляются на поздних стадиях, когда бляшки начинают закупоривать сосуды и нарушать работу сердца, что может привести к стенокардии, инфаркту миокарда и даже внезапной смерти.

Медики предостерегают, что контроль уровня холестерина в крови и регулярные анализы необходимы. Даже у тех, кто не имеет избыточного веса, здоровый уровень холестерина может быть нарушен из-за стресса, проблем с щитовидной железой, принимаемых лекарств или гормональных колебаний.

Кроме того, здоровый уровень холестерина может быть нарушен у детей. Эксперты обратили внимание на то, что заниматься его проверкой следует не только пожилым людям, а практически всем.