 

В выставочном зале «Манеж» открылась выставка пейзажей Алексея Гордеева

07.11.2023, 15:33, Разное
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В центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка пейзажей, написанных депутатом Госдумы, председателем совета федерального проекта «Чистая страна» Алексеем Гордеевым.

Политик ранее не афишировал это увлечение и к тому же был слишком занят делами государственной важности, однако со временем всё же решил представить свои картины широкой аудитории.

Выступая на открытии выставки, Гордеев признался, что долгое время не был уверен в своих силах как художник. Рисовать он полюбил ещё в детстве, а после школы даже хотел поступить в художественное училище, но его не приняли – было много талантливых абитуриентов и работы будущего губернатора Воронежской области сочли недостаточно хорошими.

– Признаюсь, тогда я затаил обиду и даже бросил рисовать на несколько лет, – вспоминает парламентарий. – Но истинное призвание так просто никуда не уходит. Когда я вернулся из армии, то начал рисовать даже больше, чем раньше. Только вот ставить размашистую и заметную подпись уже стеснялся – просто оставлял на картинах свои инициалы, малоприметные буквы А. Г.

В первый же день выставку посетили несколько тысяч человек, в том числе представители правительства и Госдумы. Замминистра просвещения, осматривая картины, в шутку предложил Гордееву отомстить училищу, лишив его «пары-тройки линий финансирования по госпрограммам», однако тот сказал: «Не стоит, они оказали услугу мне и нашей стране. Иначе я мог бы и не стать тем, кем стал».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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