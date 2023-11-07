 

Бывшая Шаляпина раскрыла секрет на миллион

07.11.2023, 15:30, Разное
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Роман между Прохором Шаляпиным и Анной Калашниковой, который завершился скандальным расставанием, закончился в 2016 году. Тогда девушка заявила, что ждет от музыканта ребенка. Но, похоже, потенциальный отец был против. Провели ДНК-экспертизу, и, выяснилось, что к беременности Калашниковой Шаляпин не имеет никакого отношения.

Теледива не скрывает своих взглядов на подобные ситуации. Кажется, бывшая Шаляпина даже была рада происходящему. Ведь нашелся отличный повод, чтобы о ней узнало больше людей. И сейчас Анна Калашникова продолжает в том же духе – активно работает над увеличением количества подписчиков в своем аккаунте в соцсети и не только.

Как призналась Калашникова в интервью WomanHit, она ранее не придавала должного значения своим соцсетям. Но вскоре поняла, что это тот путь, который ее привлекает. И первым шагом к большому числу поклонников в Сети для нее стало собственное упорство в работе и профессии телеведущей. Бывшая Шаляпина раскрыла секрет на миллион подписчиков: это и совместные коллаборации, и окружение, и большое количество времени, которое нужно уделять контенту.

По признанию Анны Калашниковой, работа в соцсетях – это ежедневный труд, и выдержать такой темп может далеко не каждый. Бывшая Шаляпина также призналась, что ведет здоровый образ жизни: не пьет, не курит и держит себя в отличной форме.


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