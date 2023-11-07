Мнение: О зачистке Дагестана после «погрома»… Джигиты допрыгались?

Интересные дела — уголовные! — пошли в Дагестане после громкого инцидента в махачкалинском аэропорту, который многие окрестили «погромом». Похоже, федеральный центр решил не спускать ситуацию на тормозах, а напротив, немножко «взбодрить» местные элиты. Без тайной поддержки которых никакие стихийные протесты против евреев не были бы возможными.

Потихонечку раскручивается маховик возмездия…

Причём грамотно.

Сначала центр подготовил общественное мнение, устами муфтиев, глав и прочих уважаемых людей осудив местечковые «проявления антисемитизма». Затем аккуратно провёл первых задержанных через административные дела, сравнительно мягкие. Увидев, что протестов это не вызвало, перешли к более массовому наказанию за беспорядки на взлётной полосе. Свыше 200 их активных участников были задержаны, из которых 155 уже привлечены по различным статьям АК РФ. Причём отчиталось об этом Управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, а не собственно дагестанские силовики.

Дальше — больше.

В Дагестане задержан заместитель главы министерства внутренних дел республики Руфат Исмаилов. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в силовых структурах региона. Отмечается, что по месту его жительства и работы идут обыски. Республиканского замминистра якобы заподозрили во взяточничестве, но, возможно, события в аэропорту стали катализатором некоторой «зачистки». Тем более, что появилась информация о следственных действиях у ещё одного дагестанского функционера.

Интересно, куда потянутся ниточки дальше и выше?

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