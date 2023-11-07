FT: США признали критическую зависимость от ядерного топлива из России

Министерство энергетики США признало критическую зависимость страны от поставок ядерного топлива из России. Это заявление сделала Кэтрин Хафф, помощник министра по ядерной энергетике, в интервью Financial Times.

Хафф подчеркнула, что США приобретают до 20% ядерного топлива ежегодно у российских поставщиков. При этом она выразила обеспокоенность относительно воздействия этой практики на климатическую обстановку в стране.

В последние годы Соединенные Штаты активно работают над снижением своей зависимости от российского ядерного топлива с высоким содержанием низкообогащенного урана. Одним из шагов в этом направлении является разработка и использование нового поколения небольших модульных ядерных реакторов, которые становятся все более популярными в стране.

Администрация президента США Джо Байдена уже обратилась к конгрессу с запросом на выделение средств в размере 2,2 миллиарда долларов для расширения возможностей по обогащению урана. Это шаг направлен на уменьшение зависимости страны от российских поставок источников ядерного топлива.