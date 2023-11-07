FT: США признали критическую зависимость от ядерного топлива из России
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Министерство энергетики США признало критическую зависимость страны от поставок ядерного топлива из России. Это заявление сделала Кэтрин Хафф, помощник министра по ядерной энергетике, в интервью Financial Times.
Хафф подчеркнула, что США приобретают до 20% ядерного топлива ежегодно у российских поставщиков. При этом она выразила обеспокоенность относительно воздействия этой практики на климатическую обстановку в стране.
В последние годы Соединенные Штаты активно работают над снижением своей зависимости от российского ядерного топлива с высоким содержанием низкообогащенного урана. Одним из шагов в этом направлении является разработка и использование нового поколения небольших модульных ядерных реакторов, которые становятся все более популярными в стране.
Администрация президента США Джо Байдена уже обратилась к конгрессу с запросом на выделение средств в размере 2,2 миллиарда долларов для расширения возможностей по обогащению урана. Это шаг направлен на уменьшение зависимости страны от российских поставок источников ядерного топлива.
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