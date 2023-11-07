 

FT: США признали критическую зависимость от ядерного топлива из России

07.11.2023, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство энергетики США признало критическую зависимость страны от поставок ядерного топлива из России. Это заявление сделала Кэтрин Хафф, помощник министра по ядерной энергетике, в интервью Financial Times.

Хафф подчеркнула, что США приобретают до 20% ядерного топлива ежегодно у российских поставщиков. При этом она выразила обеспокоенность относительно воздействия этой практики на климатическую обстановку в стране.

В последние годы Соединенные Штаты активно работают над снижением своей зависимости от российского ядерного топлива с высоким содержанием низкообогащенного урана. Одним из шагов в этом направлении является разработка и использование нового поколения небольших модульных ядерных реакторов, которые становятся все более популярными в стране.

Администрация президента США Джо Байдена уже обратилась к конгрессу с запросом на выделение средств в размере 2,2 миллиарда долларов для расширения возможностей по обогащению урана. Это шаг направлен на уменьшение зависимости страны от российских поставок источников ядерного топлива.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Аналитик Ульянов заявил, что доступ приложений к микрофону может быть опасен

08.11 / ТОП-5 рисков в пластических операциях

08.11 / Мнение: О сенсационной (фейковой) отставке Залужного… «Зрада» началась?

08.11 / Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени – вот что это

08.11 / Психолог объяснила эффект замедления времени в критически опасный для жизни момент

08.11 / Мнение: О нищете за роскошным фасадом… В России назревает полная ж***па?

08.11 / Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир

08.11 / Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

08.11 / В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений

08.11 / Ученые из США утверждают, что оптимальный размер мужского полового члена составляет 13,1 см

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика