 

“Спеть за другую страну”: феномен певца SHAMAN подняли на смех

07.11.2023, 14:19, Новости дня
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Свой путь популярный путь начал с группы “Час пик”. После распада коллектива нынешний кумир народа начал строить сольную карьеру. Однако все складывалось далеко не так гладко, как ему хотелось. SHAMAN’у потребовалось пятнадцать лет, чтобы получить славу и признание зрителей.

Сейчас SHAMAN один из известнейших артистов российской эстрады. Его песни стали хитами, а концерты привлекали тысячи поклонников. Кроме того, он активно участвует в благотворительных проектах и общественной жизни, что также способствует его популярности.

В последнее время Ярослав Дронов находится в самом центре внимания. Его уже неоднократно провозгласили лучшим певцом этого года. На днях популярная журналистика решила обсудить SHAMAN’а с еще одним знаменитым артистом – Моргенштерном*.

Так, феномен певца SHAMAN подняли на смех. Ксения Собчак заметила, что в последнее время песни и клипы популярного певца теряют свою популярность. На заявление журналистки поспешил отреагировать Моргенштерн*. Более того, он дал совет артисту-патриоту. Так, по мнению иноагента, ему следует попробовать петь за друг страну.

“Надо экспериментировать, надо попробовать за другую страну спеть, нужны эксперименты в творчестве”, – отметил Моргенштерн*.

Ранее “Дни.ру” рассказали, за что россияне обожают SHAMAN’а.

* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.


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