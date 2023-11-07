 

Французский политолог указал на ответственность Запада в конфликте на Украине

07.11.2023, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запад совершил ряд ошибок и несёт часть ответственности за украинский конфликт, заявил политолог Паскаль Бонифас в эфире RTS. Он считает, что эскалации можно было бы избежать, если бы Европа и США относились к РФ как к настоящему партнёру и не игнорировали её позицию на международной арене.


AP

Западные страны должны признать, что на них лежит часть ответственности за украинский конфликт, заявил политолог и директор Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас в эфире RTS. По его словам, Европе и США нужно было больше прислушиваться к опасениям российских властей.

Как напомнил эксперт, после «майдана» ничто не предвещало начала СВО, однако война за влияние на Украине продолжалась уже много лет. В сближении бывшей советской республики и западного лагеря США преследовали свои стратегические интересы, однако прямое столкновение можно было предотвратить. Бонифас подчёркивает, что страны Запада допустили ряд ошибок: по его мнению, война в Косове, расширение НАТО, развёртывание систем ПВО в нарушение ядерного паритета между Москвой и Вашингтоном, а также операция в Ливии заставили Москву поверить, что ей нет места в содружестве ведущих стран мира. Французский геополитик предполагает, что эскалации можно было бы избежать, если бы Запад относился к РФ как к настоящему партнёру и не игнорировал её позицию на международной арене.

Паскаль Бонифас считает, что на данный момент украинский конфликт укрепляет Соединённые Штаты и Североатлантический альянс, который держится на американском военном потенциале. Тем не менее в долгосрочной перспективе в выигрыше может остаться Китай, который сейчас налаживает связи с Глобальным Югом. Пекин убеждает заключать с ним партнёрские соглашения, потому что он хочет мира, тогда как США благодаря поставкам вооружения Киеву затягивают войну, пишет RTS.

Эта публикация создана на основе переводов из зарубежных источников и опубликованных в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму “Россия”

08.11 / Опросы показали, как сильно ухудшилось отношение к Байдену в США

07.11 / Эрдоган не стал встречаться с Блинкеном, прилетевшим в Турцию

07.11 / “Чувствуете себя человеком?”: Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе

07.11 / Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу

07.11 / Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал

07.11 / Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком

07.11 / Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус

07.11 / Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось

07.11 / SVT – ВС Швеции приняли секретное решение о передаче истребителей Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика