 

Мнение: Христос отрицает нацию, патриарх – боготворит

07.11.2023, 14:00, Разное
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Патриарх РПЦ отметился заявлением, что “русский – значит православный”. В принципе – очередной бред как знак того, что страна стремительно проваливается в самую дикую архаику, и не стоило бы даже обсуждения, но есть забавная логическая нелепица. “Русский значит православный” – хороший пример “противоречия в определении”, известной логической ошибки. Ведь в данном случае национальная принадлежность определяется через религию, которая в свою очередь построена на отрицании национальной принадлежности! “Несть ли эллина, ни иудея” – заявлял Иисус в Библии; русского, стало быть, тоже “несть”.

Впрочем, возможно, что Патриарх хотел пойти дальше и определить “русских” как богоизбранный народ; хотя и тогда все равно непонятно, почему при богоизбранных русских все события Библии и Евангелий происходят почему-то совсем не в России, а на Ближнем Востоке, да и среди действующих лиц главной священной книги православных никаких русских нет, а сама священная книга написана тоже не по-русски.

В принципе, понятно, почему все русские нацисты рано или поздно начинают требовать отказа от православия и вообще от христианства как от “чуждой религии”, и начинают изобретать всякое язычество, Даждьбогов и Перунов; им просто ничего другого не остается, если они хотят сохранить у себя в голове хотя бы какую-то логическую последовательность: все-таки христианство отрицает национальности, а значит, и любой нацизм просто по определению.

Гитлеровцы, кстати, тоже терпеть не могли христианство, и по той же причине.

Источник: Размышления вольного социолога


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