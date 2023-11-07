 

На Дальнем Востоке перевернулся идущий из КНДР в Чечню поезд с госнаградами

07.11.2023, 13:33, Разное
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Спецпоезд Пхеньян-Грозный, перевозивший крупную партию государственных орденов и медалей КНДР, сошёл с рельсов на территории Забайкальского края.

Ордена и медали для Адама КадыроваДрагоценные знаки отличия оказались разбросаны по территории площадью 3 км² вдоль железной дороги.

Поезд перевернулся на повороте из-за превышения максимально допустимой при таких манёврах скорости: машинист торопился доставить ценный груз получателю на территории Чеченской республики. В результате все 11 вагонов завалились набок и покатились под откос, при этом внешняя обшивка оказалась повреждена, и ордена и медали рассыпались по щебёнке.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные, которым местные жители помогают собирать рассыпавшиеся украшения. Среди них – ордена Героя Кореи I, II и III степени, медали «За отвагу», «За оборону границы», «За участие в ядерных испытаниях», а также награды рангом пониже – почётные знаки заслуженного артиста, почётного мукомола и отличника сельского хозяйства. Также в одном из вагонов найден китель размера XXL с нашитыми на него основными орденами, он в результате аварии не пострадал.

Кому предназначались все эти награды, неизвестно.

– Правительство КНДР решило наградить некоего жителя Грозного, особо отличившегося перед республикой, – говорит представитель РЖД. – Из-за этого машинист, гражданин КНДР, очень боялся опоздать и нарушил скоростной режим. Теперь на расчистку путей и сбор рассыпавшихся наград уйдёт несколько недель. Мы надеемся, что загадочный получатель медалей и орденов не слишком расстроится из-за этого. Это очень заслуженный человек – герой, пограничник, физик-ядерщик и мукомол, и мы уверены, что он проявит снисхождение к попытке машиниста ему угодить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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