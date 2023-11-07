Рэпер Джиган потерял права на товарный знак «Джиган» в 2021 году

Российский рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) оказался лишен прав на свой бренд “Джиган” уже два года назад, в 2021 году. Несмотря на это, артист продолжал использовать свое сценическое имя. В августе текущего года он обратился к Роспатенту с запросом на регистрацию товарного знака для нескольких классов, включая табак и электронные сигареты, а также сферы рекламы, управления бизнесом, образования, воспитания и развлечений.

Недавно семья Джигана подверглась критике, после того, как артист публично выразил поддержку Израилю в военном конфликте с ХАМАС.